Kazadan ucuz kurtuldular

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde, aydınlatma direğini yıktıktan sonra refüje çıkan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, Çolaklı Kavşağı'nda meydana geldi. D-400 Karayolunda Yaşar Yalçın B'nin kullandığı 07 LCS 92 plakalı otomobil, Çolaklı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Tevfik Y'nin kullandığı 07 J 2234 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. HAYATİ TEHLİKE YOK
Kazada otomobil sürücüsü Yaşar Yalçın B, yanında bulunan Ahmet M. ve minibüs sürücüsü Tevfik Y, yolculardan Abdülbaki E, Aslı C. ve İrfan T. ile isimleri belirlenemeyen 2 yolcu yaralandı. Ambulanslarla Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.