Kazadan ucuz kurtuldular

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde, aydınlatma direğini yıktıktan sonra refüje çıkan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, Çolaklı Kavşağı'nda meydana geldi. D-400 Karayolunda Yaşar Yalçın B'nin kullandığı 07 LCS 92 plakalı otomobil, Çolaklı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Tevfik Y'nin kullandığı 07 J 2234 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.Kazada otomobil sürücüsü Yaşar Yalçın B, yanında bulunan Ahmet M. ve minibüs sürücüsü Tevfik Y, yolculardan Abdülbaki E, Aslı C. ve İrfan T. ile isimleri belirlenemeyen 2 yolcu yaralandı. Ambulanslarla Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.