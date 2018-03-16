Kepez’e yeni semt parkı

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ahatlı Mahallesi'ne yeni bir semt parkı inşa ediyor. 66 mahallede eş zamanlı olarak devam eden çalışmalarla modern kentleşmenin paralelinde yeşil alanlar da artırılıyor.

BİN 186 METREKARE KULLANIM ALANI

Ahatlı Mahallesi'ne yeni bir semt parkının daha kazandırılması için devam eden çalışmalarda toplam kullanım alanı bin 186 metrekare olan bir alanda çalışmalar sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince 3157 Sokak'ta inşa edilen yeni parkta da ilçenin diğer semt parklarında olduğu gibi pergoleler, çocuk oyun grupları, oturma grupları, jimnastik aletleri, yürüyüş alanları ve yeşil alanlar yer alacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni semt parkının mahalle ve çevre sakinlerine hayırlı olmasını temenni etti.