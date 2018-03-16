Lise öğrencilerine suç anlatıldı

Çocukların suç sayılan olumsuz davranışlardan kaçınmaları ve karşılaşacakları cezai neticelerden zarar görmelerinin önlenmesi amacıyla, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından eğitim programı gerçekleştirildi. Silifke İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitimde öğrencilere 'Türk Ceza Kanunu'nda Suç Teşkil Eden Davranışlar' ve 'Suç Sayılan Davranışların Hukuki Sonuçları' konularında anlatıldı.

Okullarda vermiş oldukları eğitimlerin önemine dikkat çeken Barosu Başkanı Ali Er, "Çocuklarımız hangi sözlerin ya da davranışların suç sayıldığının bilincinde değil. Bu nedenle toplumumuzda suç işleyen çocuk oranı çok fazla. Mersin Barosu olarak, çocuklarımıza suç sayılan davranışlar ve hukuki sonuçları konusunda ne kadar çok eğitim verirsek, suç işleme oranı o kadar çok düşer" dedi.

Avukat Tülay Sevgi Can ise konuşmasında, "Yasalarımıza göre, 15-18 yaş aralığında bulunan çocuklar cezai ehliyete sahiptir. Bir suç işlediklerinde indirimli de olsa cezai müeyyide ile karşı karşıya kalıyorlar. Oysa bu yaştaki çocukların birçoğu yaptıkları bazı davranışların, sarf ettikleri bazı sözlerin suç olduğunu bilmiyorlar. Özellikle çocuklarımızı korumak, bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla liselerde sunumlar gerçekleştiriyoruz. Eğitim, suç işleme oranlarını aşağı çeker" diye konuştu.