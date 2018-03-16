Mersin'de aranan 28 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan kontrollerde sıvı veya gaz halindeki enerjinin nakline ait tesislerde hırsızlık, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarından 3 ayrı dosyadan kırmızı bülten ile aranan ve hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis ve 20 bin lira para cezası bulunan E.K., tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirmesi ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K., basit yaralama suçundan 3 yıl 22 gün hapis cezası bulunan M.Y., kamu malına zarar vermek suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.A. ve hırsızlık suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan M.D.'nin de aralarında bulunduğu 28 kişi yakalandı.

Ekipler ayrıca, Toroslar ilçesinde meydana gelen hırsızlık, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili de yaptıkları 3 ayrı çalışmada 4 kişiyi gözaltına aldı.