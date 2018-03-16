Modacı Uysal’ın istismar tepkisi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYALI modacı ve stil danışmanı Sıla Uysal, 'Çocuk İstismarına Sessiz Kalma' isimli gelinlik defilesine hazırlanıyor. 31 Mart akşamı Hotel Su'da gerçekleşecek defilede, çocuk istismarına dikkat çekilecek. Uysal, tasarımlarını çocuk istismarına dikkati çekmek için podyuma taşıma kararı aldı. İki yıl üst üste gerçekleştirdiği 'Çocuk Gelinlere Hayır' defilelerini bu sefer çocuk istismarına dikkati çekmek için düzenleyen Uysal'a, Antalyalı kadınlar da yoğun destek veriyor. Mankenlerin yanı sıra sürpriz şarkıcıların da sahneye çıkacağı geceye, 500'e yakın davetli katılacak.