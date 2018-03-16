Önce babası şimdi de evladı

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde uyurken üzerine televizyon devrilen 2 yaşındaki Asya bebek, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İddialara göre anne Pınar T, cezaevinde bulunan ayrıldığı eşinden olan 3 çocuğuyla Cumhuriyet Mahallesi Kocaçam mevkisinde kötü koşullarda yaşıyordu. Anne ve 3 çocuğu gece uyurken televizyon bir anda iki yaşındaki Asya M'nin üzerine devrildi.Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan minik Asya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Seydikemer polisi, evde inceleme ve araştırma yaptı. Anne Pınar T'nin ifadesinde kızının üzerine uyurken televizyon düştüğünü söylediği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Öte yandan minik Asya'nın babasının cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Eşiyle kaçarak evlenen anne Pınar T'nin (21), şiddet uyguladığı için eşine boşanma davası açtığı, buna kızan Kadir T'nin (23) kayınpederi Gürol T'yi (42) 18 Ağustos 2016 tarihinde öldürdüğü belirtildi. Kadir T. 15 yıl hapis cezası almıştı.