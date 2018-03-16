Sigara yasağına kamuflaj

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde hassasiyetle durduğu sigara yasağını Antalya'da kafe ve restoranlar birbirinden ilginç yöntemlerle deliyor. Restoranlar zabıta denetiminden kaçıp ceza yememek için masalara kül tablası niyetine vazo, saksı, meşrubat kutusu gibi eşyalar bırakıyor.Yasağa ilk günden bu yana uyduklarını ve işletmelerinde sigara içirmediklerini belirten mekan sahipleri, yasağa uymayan işletmelerin haksız kazanç elde ettiğini ileri sürdü. Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, işletmelerin yasağı delici yöntemlerine karşı çapraz denetimlerin gerçekleştiği açıkladı. Hülür geçen yıl 131 bin 432 denetim yapıldığını ifade ederek, "923 işletme ve 878 kişiye yasağı ihlal nedeni ile cezai işlem uygulandı. İşletmelere 1 milyon 912 bin lira para cezası yazıldı. Sigara içenlere ise 97 bin 580 lira ceza uygulandı. DHDS'ye yapılan 2 bin 525 ihbardan 25 işletmeye kapatma cezası uygulandı" diye konuştu.Antalya'da 2017 yılında 9 bin 883 kişinin sigarayı bırakmak için kendilerine müracaat ettiğini anlatan Hülür, "Sigara Bırakma Polikliniklerinde 7 bin 507 kişinin farmakolojik tedavisine başlandı" ifadelerini kullandı.