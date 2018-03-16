Taşkınlık yapana af yok

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ANTALYA Süper Amatör Lig'de (SAL) hafta sonu oynanan olaylı Korkuteli Belediyespor-Kestelspor maçında, tribününden patlayıcı madde atan, koltuklara zarar veren, tel örgüleri kırarak şahısların kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor. Taşkınlık yapan taraftarlar kamera kayıtları ile birlikte tek tek belirlenerek haklarında işlem yapılacak. Taraftar hakkında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefetten işlem yapılacak. Maç ile ilgili kamera görüntülerinin incelendiği, suça karışan taraftarların kimliklerinin belirlendiği ifade edildi.