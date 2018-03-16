Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Taşkınlık yapana af yok

Taşkınlık yapana af yok

Giriş Tarihi: 16.3.2018
Taşkınlık yapana af yok
ANTALYA Süper Amatör Lig'de (SAL) hafta sonu oynanan olaylı Korkuteli Belediyespor-Kestelspor maçında, tribününden patlayıcı madde atan, koltuklara zarar veren, tel örgüleri kırarak şahısların kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor. Taşkınlık yapan taraftarlar kamera kayıtları ile birlikte tek tek belirlenerek haklarında işlem yapılacak. Taraftar hakkında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefetten işlem yapılacak. Maç ile ilgili kamera görüntülerinin incelendiği, suça karışan taraftarların kimliklerinin belirlendiği ifade edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Taşkınlık yapana af yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN