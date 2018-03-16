Teknokentte artık Antalya da var

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, Türkiye'deki tüm teknokentlerin yer aldığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği'nin (TGBD) yönetimine seçildi. Genel Kurulda, yönetim kurulu Bilkent Cyberpark, Antalya Teknokent, İTÜ Teknokent, Ulutek Teknopark, Ege Teknopark, Konya Teknokent ve Çanakkale Teknopark'tan oluştu. Antalya Teknokent'in gelecek süreçte teknokentler ile teknoloji transfer ofisi çalışmaları, patent fikri mülkiyet hakları ve teknolojik ürün pazarlama konularında iş birliğini artırması bekleniyor.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversite ve sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Üniversitemiz, çok değerli akademik kadrolara, araştırmacılara ve çeşitliliği yüksek altyapı imkanlarına sahip" dedi. Rektör Ünal, "Bu avantajları anlamlı iş birliklerine çevirmek bizlerin ellerinde. Biz gerek bölgemizin gerek ülkemizin kalkınması için her türlü iş birliğine hazırız" diye konuştu.