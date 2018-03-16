TÜRKÖK can verdi

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Antalya'da kordon kanından nakille hayata tutunmak için kardeşinin doğmasını bekleyen 9 yaşındaki Batuhan Ağcık'a, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nden (TÜRKÖK) çıkan ilik nakledildi. Manisa'nın Soma ilçesinde lenfoma teşhisi konulan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Ağcık'a çeşitli tedaviler uygulandı ancak hastalığı ilerleyince kordon kanından nakil için bebek planlamasını önerildi.Kardeşinin dünyaya gelmesini beklerken durumu ağırlaşan Batuhan Ağcık, İzmir'den Antalya'ya sevk edilerek, özel bir hastanede, TÜRKÖK'te bulunan ilikle tedavi oldu. Batuhan'ın hastanede tedavisi sürerken, bir ay sonra kardeşi dünyaya geldi. Kardeşine 'Berk Kayra' adını veren Batuhan, kardeş sevinciyle moral buldu. Nakil bekleyen arkadaşları için dua eden Batuhan Ağcık, "Doktor olacağım. Çünkü herkesin şifa görmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.Anne Canan Ağcık da eşi maden ocağında çalıştığı için Batuhan'ı kendisinin hastaneye götürdüğünü söyledi. Baba Mevlüt Ağcı ise maden ocağında sürekli oğlunu düşündüğünü, nakil olana kadar zorlu bir süreç yaşadıklarını dile getirdi. Batuhan'ın olumsuzluklara karşı yeni doğan kardeşinden kordon kanı alınarak saklandığı belirtildi.