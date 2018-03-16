Uçurtma ustasına Bakanlık onuru

BUGÜN NELER OLDU

Antalyalıların Haşim Ustası Haşim Süzme, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültürel Miras Taşıyıcıları Geleneksel El Sanatları Değerlendirme Kurulu kararı ile 2018 yılı Ocak ayında Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kaydedildi. Haşim Süzme'nin (71) uzmanlık alanı ise uçurtmalar ve topaçlar.Bütün hayatını oyuncak ve çocuklara adayan Haşim Süzme, yoksul ile engelli çocuklara oyuncakları ücretsiz hediye ediyor. Çağrıldığı okullara giderek uçurtma yapmasını ve uçurması öğreten Süzme, en büyük hayalinin Antalya'da dünyanın en büyük uçurtma şenliklerinden birinin düzenlenmesi olduğunu anlattı. Kastamonu'da ilkokuldayken öğretmeninin teşvikiyle ahşap oyuncak yapmaya başlayan Haşim Süzme'yi babası İstanbul'da bir oyuncak yapımcısının yanına verince bu alanda kendini geliştirdi. Anadolu'yu da gezen Süzme'nin son durağı ise Antalya oldu.Türkiye'nin ender uçurtma uzmanlarından Haşim Süzme, 15 metrekarelik dükkanında bugüne kadar yaklaşık 2 milyon uçurtma yaparak, kırılması güç bir rekora da imza attı. Uluslararası Mardin Uçurtma Şenliği'ne de uçurtma gönderen Haşim Süzme, son olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 10 yaşında şehit olan Ahmet Oktay Günak'ın isminin verildiği parkın açılışında gökyüzüne salınmak üzere 50 uçurtma gönderdi.