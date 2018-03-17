Acılarımızı paylaşacaklar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da yaşayan Ukraynalılardan oluşan ve ağırlıkla kadınların yer aldığı Bereginya Korosu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde, 'Çanakkale Türküsü', 'Yemen Türküsü', 'Tuna Nehri', 'Hey 15'li' gibi türküleri seslendirecek. Geçen yıl ekim ayında Konyaaltı'nda kurulan Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği üyelerinden oluşan Bereginya Korosu, ilk büyük konserine hazırlanıyor. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda 23 Mart'ta düzenlenecek konsere, 35'i kadın 40 koro üyesi özveriyle çalışıyor.16 yaşından 80 yaşına kadar Ukraynalıların oluşturduğu koronun en küçük üyesi ise 10 aylık Alisan İrban. Annesi Yulia İrban ile çalışmalara katılan Alisan, annesinin kucağında uyumayı tercih ediyor. Bereginya Korosu'nda Ukrayna'dan Türkiye'ye torun bakmaya gelen 10 anneanne de yer alıyor. Dernek Başkanı Olesya Mercan, daha çok halk şarkıları üzerinde çalıştıklarını kaydetti