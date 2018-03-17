EXPO’ya ‘sağlık’lı çözüm

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Genç işadamlarının konuğu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, EXPO alanıyla ilgili "Belki bir üniversite kampüsü yapmak, özellikle sağlık turizmine yönelik fakülteleri orada oluşturmak suretiyle bu alanı Antalya'ya kazandırabiliriz" diye konuştu. Başkan Türel, Konyaaltı Liman'dan Lara Kundu'ya uzanacak kesintisiz bisiklet yolları yapacaklarını müjdeledi.Antalya Genç İşadamları Derneği (ANTGİAD) 2018 Yılı 1. Olağan Genişletilmiş Üye Toplantısı'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, vizyon projelerini anlattı. Antalya'nın ufkunu açacak, geleceğe taşıyacak projelerle meşgul olduklarını belirten Türel "Yat limanları, kruvaziyer liman, kent merkezi projelerimizle, çağdaş raylı sistemlerle ve kentsel dönüşümlerle Antalya'ya bambaşka bir vizyon ortaya koyuyoruz" dedi. Başkan Türel, "Projelerin her biri kent ekonomisine katma değer sağlayacak, işsizliğine çözüm getirecek. Konyaaltı Sahil Projesi inşaatında bin kişi çalışıyor. Yatırımın istihdama katkısına çok çarpıcı bir örnek" diye konuştu.Başkan Türel, EXPO alanının sağlık turizmine kazandırılması ile ilgili bir soruyu, "Cumhurbaşkanımız Antalya ziyaretinde 'Burayı yeniden Antalya'ya, Türkiye'ye dünyaya kazandıralım' diye ifade ettiler. Turizm ya da sağlık merkezi, ikisini de düşünebiliriz. Belki bir üniversite kampüsü yapmak suretiyle, özellikle sağlık turizmine yönelik fakülteleri orada oluşturmak suretiyle bu alanı Antalya'ya kazandırabiliriz. Bunun çalışmalarını yürütüyoruz" diye cevapladı.Türel, parça parça olan bisiklet yollarını, bir bütün haline getirecek proje hazırladıklarını söyledi. Türel, "Konyaaltı Liman'dan Lara Kundu sahiline kadar kesintisiz bisiklet yolu oluşturuyoruz. Bisiklet otoparkları da oluşturup kent merkezinde bir yaşam canlılığı ve hareketliliği sağlayacağız" dedi.