Heyelanın izleri siliniyor

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Genel Müdürlüğü (KGM), Antalya-Kemer-Kumluca yolunun 75'inci kilometresinde meydana gelen heyelan ve sonrasında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Araç trafiğinin ilk etapta Olimpos Kavşağı-Adrasan-Kumluca güzergahına yönlendirildiğinin ifade edildiği açıklamada, "Göçük meydana gelen kesimde sondaj ve projelendirme çalışmalarına başlanmış, zemin tetkik çalışmaları devam etmektedir. Sondaj ve proje çalışmaları 20 Nisan'a kadar tamamlanarak imalat çalışmalarına başlanacaktır" denildi.Öte yandan, Kumluca Belediye Başkan Vekili Sait Kaya ve AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer heyelan bölgesinde inceleme yapıp çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.