Polisten kaçtı ayaklarını kırdı

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ANTALYA'Dpolisten kaçan şüpheli 2'nci kattan atlayarak yaralandı. Olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi 564 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında çeşitli suçlardan 8 ayrı aranma ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D'nin (24) bulunduğu adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.Kapıyı açınca polisleri gören F.D. hemen kapıyı kapatıp balkona kaçtı. Balkondan pencere önündeki sundurmaya inen F.D, yan bina altındaki iş yerinin çatısına atladı. Kırılan çatıdan zemine düşen F.D. acı içinde kaçmaya devam etti. Şüpheli F.D. saklandığı bir apartmanın bahçesinde polisler tarafından yakalandı. İki ayağı bilekten kırılan F.D. ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.