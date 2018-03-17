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Sır telefonda gizli

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde öldürüldükten sonra toprağa gömülü bulunan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak’ın katil veya katillerinin sırrı kayıp cep telefonunda

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018
Sır telefonda gizli
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 24 Ocak'ta kaybolan ve öldürüldükten sonra toprağa gömülü halde bulunan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın cinayeti 13 gün geçmesine rağmen sırrını koruyor. Polis, gizemin kayıp olan cep telefonunun bulunması halinde çözüleceğini belirtiyor. Dilara Kandak'ın, boğularak öldürüldükten sonra ağzı, elleri ve ayaklarının koli bandı ile bantlanması ve hiçbir zorlama izi olmaması cinayetin profesyonelce işlendiğini ortaya koyuyor.

LASTİK İZLERİ İNCELENİYOR
Jandarmadan olayı devralan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Masası'nın kurduğu özel ekip adeta iğne ile kuyu kazıyor. Deneyimli cinayet dedektiflerinin görev aldığı ekip, Korkuteli ilçesindeki MOBESE kayıtlarını incelemeye devam ediyor. Cinayet masası ekipleri Dilara Kandak'ın kaybolduğu 24 Ocak'ta cep telefonu sinyalinin kesilmesi üzerinde durulduğunu açıkladı. Polis, kayıp cep telefonunun bulunması için en son sinyal verdiği noktanın belirlendiğini ifade etti. Ekipler ayrıca genç kadının 24 Ocak'ta kaybolmasına rağmen yakınlarının 12 Şubat'ta polise başvurmasının kuşku yarattığını bildirdi. Olayla ilgili yapılacak küçük bir ihbarın Dilara Kandak cinayetinin failinin ortaya çıkaracağını vurgulayan polis, "Bu konuda ihbar bekliyoruz" dedi.
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