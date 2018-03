Söz tanıkların

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, meslektaşı polis memuru Ümran Yetişgen'i (28) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Said Şahin (24) davasına devam edildi. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu polis sanık Said Şahin ile ölen polis memuru Ümran Yetişgen'in babası Cafer Yetişgen, annesi Elif Yetişgen, kardeşleri ile aile avukatı hazır bulundu. Olayın meydana geldiği evin karşısında oturan üniversite öğrencileri Hatice G. ile Atila G, silahın patlamasının ardından Said Şahin'in balkona çıkarak, "Ambulans çağırın. Şakalaşıyorduk arkadaşımı vurdum" diye bağırdığını söyledi.Görgü tanıklarının ardından mahkeme heyeti polislere silah eğitimi veren eğitmen polisi dinledi. Polis memuru Osman D. silahın bakımı sonrasında namlunun canlıya doğrultulamayacağına vurgu yaptı. Osman D. uygulamalı olarak silah temizliğindeki izlenilen yasal yolu mahkeme heyetine anlattı. Duruşma sonrası ölen polis memuru Ümran Yetişgen'in kardeşleri eğitmen polis Osman G'nin verdiği ifadeden dolayı kısa süreli tartışma yaşandı. Mahkeme heyeti, sanık Şahin'in tutukluluk halini devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.