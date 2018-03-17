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Tuz kullanımına dikkat

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018
Tuz kullanımına dikkat
ANTALYA'DA İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri 12-18 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası nedeniyle vatandaşları belgilendirdi. Kapalı Yol girişinde kurulan stantta aşırı tuz tüketiminin zararları hakkında bilgi verildi. Ülke genelinde çok fazla tuz tüketildiğini söyleyen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, aşırı tuz tüketiminin kan basıncını yükselttiğini ve inme, kalp krizi ve kalp hastalıkları riskini artırdığını söyledi. Uzmanlar çözüm olarak tuz yerine baharat kullanılması, çocukların tuza alışmamaları için sofralarda tuzun kaldırılması ve hazır besinlerde daha az tuz içerenlerin tercih edilmesi gerektiğini savundu.
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