Ünlülerle gösterişli açılış

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ANTALYA'NIN Mevlana Kavşağı'nda hizmete açılan Türkiye'nin en büyük Bosch konsept mağazasının açılışı Rezan Kiraz ve Şenay Akay tarafından yapıldı. Merve Elektronik'in, düzenlediği etkinliğe Antalya iş dünyasına mensup kadınlar büyük ilgi gösterdi. Rezan Kiraz'ın 2018 yılına ilişkin öngörülerini ve astroloji yorumlarını paylaştığı buluşmada mağazanın Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen deneyim alanlarında Hilmi Beken Fırınları pasta ustası Halil Acar, davetliler için mahlepli-peynirli poğaça, tarçınlı kurabiye ve profiterol hazırladı.