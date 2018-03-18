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Carmen’i çok sevdik

Giriş Tarihi: 18.3.2018
Carmen’i çok sevdik

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından 2015-2016 sanat sezonunda prömiyeri gerçekleştirilen ve üç sezondur sahnelenen 'Carmen' operasının 20. temsili, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

GÖZ DOLDURDULAR
Bizet'in 'Carmen' operasına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Eserde 'Carmen'i Ankara DOB sanatçısı Sezin Kirişçi, 'Don Jose'yi Samsun DOB sanatçısı Ari Edirne, 'Escamillo'yu Antalya DOB sanatçısı Serhat Konukman ve 'Micaela' rolünü Antalya DOB sanatçısı Sevinç Bilgin oynarken, sanatçılar, performanslarıyla göz doldurdu. Bu sezon 17 Nisan Salı günü son kez gösterimi yapılacak eserin, 2018-2019 sezonunda da konuk sanatçılarla sahnelenmesi planlanıyor.

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