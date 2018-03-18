CHP Antalya’da kriz var

Antalya'da Asliye Hukuk Mahkeme'sinin dönemin İl Başkanı olan CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök'ü bir reklam şirketine olan 51 bin liralık borcu ödemeye mahkum etmesi tartışma yarattı. Karar ile CHP'nin 2014 yerel seçimlerindeki borçları yeniden gündeme getirdi.

500 BİN LİRALIK FATURA

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi seçimini kaybetmesinin ardından piyasaya olan ve ödenmeyen toplam borcun faizleri hariç 1 milyon 200 bin liraya ulaştığı ileri sürüldü. Bu konudaki en büyük davanın duruşması 4 Nisan tarihinde yapılacak. Faiz hariç 500 bin lirayı bulan alacağı için dava açan Tüya Reklam şirketi, Kök aleyhine verilen karar ile umutlandı.

ŞİRKET İFLAS ETMİŞTİ

CHP'nin yerel seçim kampanyasındaki en büyük alacaklılarından olan ve bu yüzden batma noktasına gelen Tüya Reklam, ne CHP Genel Merkezinin, ne o dönem Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Akaydın'ın, ne de dönemin İl Başkanı Kök'ün sahiplenmediği borç nedeniyle iflas etmişti.