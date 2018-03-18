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Dağların sultanları

Kendilerine ‘Dağların Sultanları’ adını veren Fethiye Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu keşiflere devam ediyor

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018
Dağların sultanları

Yaklaşık 4 yıl önce 55 doğasever kadının bir araya gelerek oluşturduğu Fethiye Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu, 100'ü aşkın üyesi ile Kayaköy ve çevresi ile St. Nicholas Adası'nı gezdi. Yürüyüş grubu, kendilerine 'Dağların Sultanları' adını verirken, antik adada baharın müjdecisi papatya topladı. Grup lideri Mihriman Arslan, "Kayaköy ve Gemiler Koyu ile St. Nicholas Adası'na yaptığımız yürüyüş muhteşem geçti. Sadece kadınlar olarak yöremizdeki dağları keşfetmeye devam edeceğiz. Hiç kimsenin gezmediği yerlere ulaşacağız" dedi.

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Dağların sultanları
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