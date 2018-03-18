Elmalı’ya dev yatırım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Elmalı'ya 4 yılda toplam 150 milyon liralık yatırım yaptıklarını açıkladı. AK Parti Elmalı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Türel, ilçeye yapılan hizmetleri tek tek anlattı.

SULAMA PROJELERİ

Yuva'da kurdukları kapalı devre sulama suyu sistemi ile 5 bin dekar alanı en verimli şekilde sulanabilir hale geldiğini kaydeden Türel, "Yapraklı sulama projemiz bitti. Burada yaklaşık 360, Eskihisar kapalı devre sulama sisteminin tamamlanması ile de 1100 dönüm alan suya kavuşacak. Güneş enerjisi ile çiftçimiz elektriği bedava kullanınca rekabet gücü arttı" dedi.

DENİZE GÖTÜRECEĞİZ

Başkan Türel, yatırım sırasında terminal projesi olduğunu vurgulayarak, "Elmalıları denize götürüp getireceğiz. Finike'de Kadınlar Plajı yapıyoruz. Elmalılı kadın kardeşlerimiz için ücretsiz servis koyacağız. Denize gidemeyenler için kapalı yüzme havuzu yapıyoruz. Kadın kardeşlerimiz havuzun keyfini çıkartacak" diye konuştu. Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin de Menderes Türel ile kol kola vererek Elmalı'ya önemli hizmetler kazandırdıklarını söyledi. Öztekin, "4 yılda Elmalı'ya gelen yatırım 100 yılda gelen yatırımdan fazla" ifadelerini kullandı.