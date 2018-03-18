Etkileyici bir model Seat Arona

SEAT'IN, 2017 yılında Leon ve yeni Ibiza modellerinin ardından pazara sunduğu üçüncü modeli olan yeni Arona, tarihindeki en büyük ürün atılımının bir parçası olarak markadaki yerini alıyor. Bu ürün atılımı, Ateca modelini ve 2018 yılında tanıtılacak olan yeni büyük SUV'u da kapsıyor. Daha detaylı incelendiğinde, şehir içi kullanıma yönelik avantaj sağlayan kompakt boyutların ve sürücünün şehir dışında ihtiyacı olan her yere gidebilmesini mümkün kılan SUV özelliklerinin buluştuğu yeni SEAT Arona, bu sınıfta kendisine özel bir yer edinmeyi hedefliyor.

SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ

Yeni Arona'da Ön Bölge Asistanı, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Yorgunluk Tespit Sistemi, Yağmur ve Işık Sensörleri, İkincil Çarpışma Freni gibi üst segmentlerde yaygın olarak yer alan gelişmiş sürücü destek sistemleri standart olarak sunulurken, opsiyonel olarak Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Kör Nokta Tespit Sistemi, hem paralel hem dikey parkta kullanılabilen Park Asistanı Sistemi ve Stop&Go fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleyici sistemleri sunuluyor.

SATIŞA SUNULDU

Yeni Arona 1.0 95 HP manuel ve 1.0 115 HP DSG motor seçenekleriyle 2017 sonunda Türkiye'de satışa sunuldu. 2018 ilk çeyreğinde dizel manuel; ikinci çeyreğinde de dizel otomatik motor seçenekleriyle, tüm yakıt şanzıman kombinasyonlarının piyasada yerini alması planlanıyor.

GENİŞ BİR İÇ MEKAN TASARIMI

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, daha yüksek çözünürlüklü ve daha kaliteli Geri Görüş Kamerası, 8 inçlik siyah panelli dokunmatik multimedya ekranı ve BeatsAudioTM gibi, SEAT ürün gamındaki diğer modellerden de alışılan bilgi ve eğlence sistemlerini içeren yeni SEAT Arona, tasarımıyla sürücünün yalnızca yola hakimiyetini sağlamakla kalmıyor, arkada olduğu kadar önde de geniş bir iç mekan sunuyor. En etkileyici özelliği ise, onu sınıfının en iyilerinden biri yapan 400 litrelik bagaj kapasitesi.