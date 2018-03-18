FIAT yeni modelleri ile şov yaptı

FIAT, Akdeniz bölgesinin önemli fuarlarından Antalya Autoshow Fuarı'nda geniş ürün gamı ile yer aldı. TÜYAP tarafından 13 Mart'ta Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açan fuarda, Fiat markasını global pazarlarda başarıyla temsil eden Egea model ailesi standın yıldızı oldu. Fiat standında 1.6 litre dizel motorla donatılan 180HP gücündeki Egea yarış otomobili ve markanın köklü geçmişi ile sportif yüzünü temsil eden Fiat 124 Spider otomobil severlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİK

Göz alıcı renkleri ve benzersiz tarzları ile dikkatleri çeken Fiat 500, 500L ve 500X modelleri de ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Antalya Autoshow'da ayrıca hafif ticaride segmentinin lideri Doblò ve Fiorino haricinde pikap modeli Fullback ile de göz dolduran Fiat Professional markası geniş ürün yelpazesi ile dikkat çekti. Antalya Autoshow'un en büyük standına sahip olan Fiat, üst üste iki yıl boyunca Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olan Egea model ailesi ile göz doldurdu. Fiat Egea Hatchback ve Egea Station Wagon, fuarın dikkat çeken modellerinden oldu. Egea Hatchback, kompakt hatchback sınıfındaki iddiasını 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten 1.6 litrelik MultiJet dizel motor ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonu ile daha da artırıyor. Sunduğu ortalama 3.8 litrelik yakıt tüketimiyle de dikkat çeken dizel otomatik Egea Hatchback'in kesintisiz vites değişimi ile sürüş konforunu arttıran çift kavramalı şanzıman aynı zamanda performansı da üst seviyeye taşıyor.

SINIFININ EN GÜÇLÜSÜ

Fiat Professional'ın ürün gamında yer alan ve segmentinin lideri konumundaki iddialı modeli Doblò, Premio Plus versiyonu ile fuarda yerini aldı. Mart ayı boyunca 40 bin TL'ye, 20 ay ve yüzde 0 faizle satın alınabilecek olan Doblò; ayrıca 1.6 litre 120 HP'lik 320 NM torkluk motoruyla da sınıfının en güçlü modeli olduğunu kanıtlıyor. Fiat Professional Ailesi'nin yetenekli kamyoneti Fiat Pratico da standın ilgi çeken modellerinden biri oldu. Pratico aynı zamanda Euro 6 normlarını karşılayan, yeni 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel Multijet motor seçeneği, 120 HP güç ve 320 Nm tork değerleriyle sınıfının en güçlü modeli unvanını da kazanıyor.

AİLELER İÇİN İDEAL

Ailelerin tüm konfor ve kullanışlılık ihtiyaçlarına hitap eden Fiat Egea Station Wagon, Lounge Plus isimli zengin donanım paketiyle fuardaki yerini aldı. Ferah iç hacmi ve kullanışlılığıyla ailelerin tercihi olan Yeni Fiat 500L de fuardaki yerini aldı. 455 litre ile sınıfının en geniş bagaj hacmini sunan Fiat 500L, şehirli ruhunu yansıtan PopStar ve SUV karakterini taşıyan Cross ve CrossPlus versiyonları ile tercih edilebiliyor. Ayrıca Mart ayı boyunca sürecek kampanya ile 500L'ye 40 bin TL'ye yüzde 0 faiz fırsatı ile sahip olunabiliyor.