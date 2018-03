Graphx’e reklam ödülü

Antalya merkezli Graphx Reklam Ajansı, Turizm Filmleri Yarışması'nda otel kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Dağhan Celayir yönetmenliğinde çekilen ve beğeni toplayan film, katıldığı uluslararası festivallerden ödüllerIe dönmeye devam ediyor. The New York Festival'de 'En İyi Reklam Filmleri' kategorisinde finale kalan Barut Acanthus & Cennet filmi, Uluslararası Berlin Turizm Fuarı (ITB) kapsamında düzenlenen Golden City Gate yarışmasında 'Second Star' derecesiyle Türkiye'nin kazandığı tek ödülün sahibi oldu.

