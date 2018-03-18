İhracat rekoru otomotivden

Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü otomotiv endüstrisi yeni bir rekora imza attı. Şubat ayında yaklaşık yüzde 26 artışla 2,8 milyar dolar ihracata imza atan sektör, aylık bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

YÜKSEK ORANLI ARTIŞ

Toplam ihracatın beşte birinden daha fazlasını tek başına gerçekleştiren sektör, AB ülkelerine yüzde 26, ülke olarak en büyük pazar Almanya'ya da yüzde 22, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine de yüksek oranlı artışlar kaydetti. Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 28 artarak 937 milyon dolar, Binek Otomobil ihracatı yüzde 15 artışla 1 milyar 69 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 50,5 yükselerek 578 milyon dolar ve Otobüs- Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 4 artarak 131 milyon dolar oldu. Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 21 artarken, Fransa'ya yüzde 22, İtalya'ya yüzde 23, Romanya'ya yüzde 39, Birleşik Krallık'a yüzde 29, ABD'ye yüzde 42 ihracat artışı kaydedildi.