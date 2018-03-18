Macan faizi sıfırladı

Porsche Türkiye, VDF işbirliği ile 2018 Macan modellerini cazip faiz olanaklarıyla sunuyor. 150 bin liraya kadar 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz, 250 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0,57 faiz ve 24 ay vadeli yüzde 0,95'ten başlayan faiz seçenekleri, Porsche tutkunlarını bekliyor. Ayrıca 6 bin 100 lira+KDV olan uzatılmış garantiyi, 2018 model Macan müşterilerine özel 4 bin lira+KDV olarak almak da mümkün. Ayrıcalıklı faiz oranları Mart sonuna kadar devam edecek.

PRESTİJ VE PERFORMANS

Günlük kullanım kolaylığını, Porsche prestiji ve performansıyla buluşturan Macan, 2.0 litre benzinli motoruyla bir Porsche olduğunu her türlü yol koşulunda gösteriyor. 4 silindirli benzinli motoruyla 252 HP güç ve 370 Nm'lik tork üreten Porsche Macan, 0'dan 100km/s hıza 6,7 saniyede ulaşırken, saatte 229 kilometre azami hız yapabiliyor ve ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede sadece 7,2 litre. Porsche Macan ailesi Türkiye'de Macan, Macan S, Macan GTS ve Macan Turbo donanımlarıyla alınabiliyor. Porsche Macan'lar 96 bin euro'dan başlayan fiyatlarla tüm yetkili satıcılarda Porsche tutkunlarını bekliyor.