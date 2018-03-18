MAKÜ’de 74 hoca törenle biniş giydi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) akademik unvan alan 20 profesör, 20 doçent ve 34 doktor öğretim üyesine binişleri giydirildi. Törende, 2017 yılında akademik teşvikten tam puan alan personele de ödülleri verildi.

HEDEF BİN ÖĞRETİM ÜYESİ

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, MAKÜ'nün köklü bir geçmişe sahip olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Korkmaz "Şu anda 874 akademik personelimiz var. Kaliteli, yetişmiş akademisyenlerin varlığıyla sosyo-kültürel gelişimini sürdürmesi için şehirlerin üniversitelere ihtiyacı var. Yakında binin üzerine çıkacağını düşünüyoruz" dedi.