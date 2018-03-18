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Şehit kızı Ada kolejli olacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şehit Fatih Uysal’ın babasını ziyaret edip başsağlığı diledi. Şehidin 4 yaşındaki kızı Ada’nın eğitimini Bahçeşehir Alanya Koleji üstlendi

Giriş Tarihi: 18.3.2018
Şehit kızı Ada kolejli olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Yurtdışındaki temaslarının ardından yurda dönen Bakan Çavuşoğlu, hemşehrisi olan şehidin Alanya merkez Bektaş Mahallesi'ndeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırında baba Mustafa Uysal ve şehidin yakınları ile görüşüp başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Kuran okundu ve dua edildi. Bakan, şehit ailesinin yanında olacağını belirtti ve 4 yaşındaki kızı Ada'nın da artık kendi kızı olduğunu söyledi.

VASİYETİ UNUTULMADI
Uysal'ın şehit olmadan önce 4 yaşındaki kızı Ada'yı kolejde okutmayı istediği ortaya çıktı. Şehidin bu vasiyeti üzerine Bahçeşehir Alanya Koleji Kurucusu Cihan Baba devreye girdi. Baba, "Şehidimizin kızı artık Bahçeşehir Alanya Koleji öğrencisidir. Eğitimini biz üstlendik" açıklamasını yaptı. Taziyeye gelen bir vatandaş ise Ada'ya bisiklet hediye etti.

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Şehit kızı Ada kolejli olacak
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