Volkswagen Polo artık daha büyük

İlk olarak 1975 yılında üretimine başlanan ve dünya genelinde 16 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak Volkswagen markasının en başarılı modellerinden biri olan Polo, altıncı nesliyle sınıfındaki iddiasını devam ettiriyor. Yeni Polo üst segmentlerde görmeye alıştığımız konfor, güvenlik ve teknolojik özellikleri, eğlenceli ve karizmatik karakteriyle kompakt hatchback sınıfına taşıyor.

KARİZMATİK TASARIM

Yeni Polo'da sürücü ve yolcular için daha geniş ve ferah bir iç hacim sunuluyor. Aracın 94 mm artırılan aks mesafesi, arka koltukta seyahat eden yolcular için çok daha geniş diz mesafesi sağlarken aynı zamanda geçmiş nesline göre bagaj hacminin 71 litre artarak 351 litreye ulaşmasını sağlamış. Tamamen yenilenen sürücü odaklı kokpit tasarımı ve yüksek kalitede malzeme ve işçilik iç mekanda ilk göze çarpan detaylar arasında. Aynı zamanda Polo, yeni nesil dijital gösterge panelinin kullanıldığı ilk Volkswagen modeli olmanın yanı sıra, segmentinde bu teknolojiye sahip ilk model olarak öne çıkıyor.

STANDART ÜSTÜ

Yeni Polo sürüş destek sistemleriyle de sınıfının standartlarının üstünde donanım sunuyor. Altıncı nesil Yeni Polo'da yorgunluk tespit sistemi ve ikincil çarpışma freni gibi destek sistemleri standart olarak yer alıyor. Comfortline donanım seviyesinden itibaren ise ön ve arka park sensörleri ile beraber park esnasında yaşanabilecek çarpmaları engelleyen manevra frenleme fonksiyonu standart olarak sunuluyor. Şehir içi acil fren ve yaya algılama özelliğine sahip olan otomobilde, saatte 210 kilometreye varan hızlarda dahi devreye girebilen hız sabitleyici, şerit değiştirme sırasında oluşabilecek tehlikelere karşı uyaran kör nokta uyarı sistemi ve park asistanı sistemleri dikkat çekiyor. Ayrıca opsiyonel olarak alınabilen anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ile anahtarı cebinizden veya çantanızdan çıkarmadan Yeni Polo'nun kapılarını açmak, kilitlemek ya da motorunu çalıştırmak mümkün.