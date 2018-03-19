3 genç kaza kurbanı

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Antalya'nın Finike ilçesinde iki ayrı kazada 3 genç yaşamını yitirdi. İlk kazada 1 çocuk babası Türker Çeliker, ikinci kazada ise üniversite öğrencileri Yusuf Kayık ve Tugay Çelik, trafik canavarının kurbanı oldu. Finike'de meydana gelen ilk kazada Türker Çeliker'in kullandığı 07 TCK 21 plakalı otomobille Serkan Özen (23) yönetimindeki 07 TJ 393 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Türker Çeliker hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Serkan Özen ve aynı araçta bulunan Fatih Ursavaş (20) ise kazadan yara almadan kurtuldu.Diğer kazada ise İrfan Erturan yönetimindeki 64 NN 830 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkıp park halindeki minibüse çarptı. Savrulan otomobil, ardından da restorasyonu devam eden tarihi bir binanın bahçesine uçtu. Kazada, araçta bulunan Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü öğrencileri Yusuf Kayık (21) ile Tugay Çelik (21) olay yerinde yaşamını yitirdi, İrfan Erturan (22) ise ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan Erturan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.