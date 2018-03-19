Bakkal hesabı şaştı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maça turuncu yeşilli ekip iyi başladı. İlk tehlikeyi Alanyaspor yarattı. 8. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşuna uzak direkte Welinton kafayla indirdi ardından Mbila vuruşunu yaptı ancak Beto kornere çeldi. Göztepe'nin dengeyi sağladığı ilk yarım saatin ardından Sackey'in 35 metreden gelen şutunda Beto yine doğru yerdeydi. 1 dakika sonra şanssız bir an yaşayan Alanyaspor'da Welinton'un ceza sahasının içinden gelişine vurduğu şut direkten geri döndü. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarının ilk dakikalarında yine Alanyaspor'un pozisyonu vardı. N'sakala'nın ortasında dikkatli davranan Göztepe savunması, direnç kazandı. 72'nci dakikada Alanyaspor yine direğe takıldı. Cenk Ahmet korner çizgisine kadar sokularak ortaladı. Arka direğe doğru giden topa yükselen topa Douglas'ın kafa vuruşu üst direkten sekerek auta gitti. Alanyaspor aradığı golü 75'inci dakikada buldu. Junior Fernandes'in kısa pasında topu alan Cenk Ahmet'in ortasında kale önünde yükselen Douglas'ın kafa vuruşu kaleci Beto'nun sağından fileleri havalandırdı. Alanyaspor'un gol sevince 6 dakika sürdü. 81'inci dakikada sağdan gelişen Göztepe atağında Scarione'nin ara pasında topla buluşan Tayfur, topu iki Alanyaspor oyuncusunun arasından Demba Ba'ya gönderdi. Kale önünde topla buluşan golcü futbolcu plase vuruşu ağlarla buluştu ve karşılaşmanın skorunu 1-1 olarak tayin etti.ALANYASPOR'DA kırmızı kart cezalısı Emre Akbaba dünkü maçta arandı. Başakşehir maçının son dakikalarında oyundan atılan başarılı futbolcunun yokluğunda orta alanda organizasyon sorunu yaşayan Alanyaspor, bu mevkide Göztepe'ye oyunun hakimiyetini verdi.ALANYASPOR'UN başında 3'üncü maçına çıkan Mesut Bakkal, ilk kez puan kaybı yaşadı. İlk maçında deplasmanda Gençlerbirliği'i 1-0 mağlup eden Bakkal'ın öğrencileri, geçtiğimiz hafta da Başekşehir'i 4-1 gibi net bir skorla mağlup etmişti. Aytemiz Alanyaspor dün Göztepe'ye takılınca Mesut Bakkal'la ilk kez puan kaybı yaşadı.ALANYASPOR'DA maç sonrası 3 futbolcu, aileleri ile birlikte kaza geçirdi. Lige verilen arayı değerlendirmek isteyen ve Yunanistan'a gitmek için harekete geçen Villafanez, Tzavellas ve Maniatis ile ailelerinin içinde bulunduğu kiralık araç, Antalya Havaalanı'na giderken kaza yaptı. Futbolcuların ve eşlerinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.