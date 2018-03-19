Başkan Türel’den AK Parti İl Başkanı Taş’a hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette, AK Parti İl Sekreteri Tuğrul Pirimoğlu ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Kocabaş, Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kasım Birol Yılgın'da hazır bulundu. Başkan Türel, geçtiğimiz hafta mazbatasını alan AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'a "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek, başarı dileklerini iletti. Başkan Türel ziyarette şunları söyledi: "Bu yeni dönemde teşkilatımızın Antalya'da AK Parti'nin başarısı için ortaya koyacağı performans son derece önemli. Ben gelecekten çok umutluyum. Bizde kongreler her zaman olduğu gibi bayrak yarışıdır. Teslim alınan bayrağı daha yükseklere taşınması her yeni yönetim, her yeni il başkanımız için bir vazifedir. Şahsınızın, gençliği ve dinamizmiyle bu bayrağı en güzel şekilde daha yükseklere taşıyacak bir gayreti göstereceğinizden eminim. Gönlümüz, dualarımız sizinle. Bu vesileyle geçmişte görev yapan bütün arkadaşlarımıza İl Başkanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bayrağı yeni devralan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."



" BAYRAĞI DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ"

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları ifade etti: "Her kongre süreci bir yenilenme bir tazelenme. Şu anda yürütme kurulumuzu oluşturduk. İlçe koordinatörlerimiz kongreden 2 gün sonra hemen çalışmaya başladılar. 19 ilçeye gittiler. Bu anlamda bundan sonraki süreçte inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Milletvekillerimizle, Sayın Bakanımızla, teşkilatımızla birlikte Antalya'da başarılı olmak için mücadele edeceğiz. Biz aldığımız bayrağı, hizmet yarışını daha da yukarılara taşımaya çalışıyoruz. Antalya'ya hizmet için gece gündüz, ibadet anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle ben önceki dönem görev yapmış tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve İl Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.