Finikeli 600 kadın Çanakkale’ye gitti

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü nedeniyle Finike Belediyesi tarafından ilçede yaşayan 600 Kadın Çanakkale'ye götürüldü. Finike 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Çanakkale'ye giden kadınlar AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Belediye Başkan Vekili Recep Özkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuna, AK Parti Antalya İl Yönetim kurul üyesi Emin Madenci, AK Parti İlçe Başkanı Salih Akdeniz tarafından törenle uğurlandı. Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Çanakkale gerçekten gezilecek görülecek bir yer. Ecdadlarımız burada savaş kazanmışlar, gidince göreceksiniz. Geldiğiniz zaman çocuklarınıza anlatacaksınız. Çanakkale geçilmez. Güzel bir organizasyon olmuş. Bu organizasyonda Belediye Başkanımız Kaan Osman Sarıoğlu'nu ve çalışma arkadaşlarını bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Hayırlısı ile gidip gelmenizi temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 600 kadın otobüslerle Çanakkale'ye uğurlandı.

