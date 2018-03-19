Hayvanseverin isyanı

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ANTALYA'DA sokak hayvanları hayvanseverler ve apartman sakinlerini karşı karşıya getiriyor. Evinde baktığı kedi ve köpeklerin sayısı 10'u aşınca çevreden gelen şikayetler nedeniyle apartman bahçesine kedi evi talep eden Emel Özgür'ün hayali de apartman sakinlerinden gelen tepki nedeniyle sekteye uğradı. Büyükşehir Belediyesi tarafından önce yerleştirilen kedi evi, tepkilerin ardından apartman bahçesinden kaldırıldı.Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Müdürü Adnan Büyükkaya, sokak hayvanlarının yaz ve kış hava şartlarından etkilenmemesi amacıyla Antalya genelinde 8 büyük ve 20 küçük kedi evi, 50 köpek kulübesi yerleştirdiklerini anlattı. Bu noktalarda düzenli olarak kedi ve köpeklerin bakımını yaptıklarını da belirten Büyükkaya, "Her sabah saat 08.00'de mama ve suları değiştiriliyor. Günlük temizlikleri yapılıyor. Veteriner haftada üç gün gelerek kontrol ediyor" diye konuştu. Apartman sakinlerinin izin vermemesi nedeniyle kedi ve köpek kulübelerini ancak parklara yerleştirebildiklerini ifade eden Büyükkaya, ilçe belediyelerin de bazen oyun alanları ve çocuk bahçelerini gerekçe göstererek parklarda bu kedi evi ve köpek kulübelerini istemediği söyledi. Büyükkaya, "Antalya Havalimanı'nın VIP bölümünün önüne bile kedi evi yerleştirdik. Ancak vatandaşların istememesi nedeniyle şehir merkezinde yeterli noktaya ulaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.