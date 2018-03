Mesut bağış için çağrı yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da henüz 2 yaşındayken, beyin ölümü gerçekleşen 21 aylık Ali P'den nakledilen böbrekle hayata tutunan Mesut Can Kendir (8), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ndeki 'Organ bağışı sayesinde yaşama döndüm, mutluyum' yazılı pankart önünde, organ bağışı çağrısı yaptı.Konya'da 2011 yılında rahatsızlanan Mesut Can Kendir'e akut böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Burada tedavisine başlanan Mesut, daha sonra Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne getirildi. Yaklaşık 7 ay diyalize giren Mesut'un yaşamını sürdürmesi için organ nakli yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine baba Mücahit Kendir, gönüllü bağışçı oldu. Baba ve oğul, 10 Ocak 2012 tarihinde AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde nakil için ameliyata alındı. Nakil için hazırlık yapılırken, Mesut için organ bulunduğu haberi geldi. Bunun üzerine baba Mücahit Kendir ameliyat masasından kaldırılırken, beyin ölümü gerçekleşen Ali P'nin bağışlanan böbreği Mesut'a nakledildi.6 yıldır sağlıklı bir hayat süren Mesut Can Kendir, organ bağışına dikkati çekmek için AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne geldi. Bu yıl okula başlayan Mesut, nakil merkezindeki 'Organ bağışı sayesinde yaşama döndüm, mutluyum' yazılı pankart önünde organ bağışı çağrısında bulundu. Mesut Can Kendir, amacının büyüklerine mesaj vermek ve onları da organ bağışına teşvik etmek olduğunu söyledi.