Şehitlerimiz unutulmadı

BUGÜN NELER OLDU

ALANYASPOR taraftarları dünkü maçta takımlarına büyük destek verirken, tribünde açtıkları pankartla şehidini unutmadı. Hafta içinde son yolculuğuna uğurlanan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın fotoğrafının bulunduğu pankartı açan taraftarlar 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratı yaptı. Şehit Fatih Uysal, Alanyaspor genç takımının da formasını giymişti.Göztepe maçında umduğunu bulamayan Alanyaspor, milli maç arası nedeniyle 2 gün izinli olacak. Futbolculardan iyici dinlenmesini isteyen teknik direktör Mesut Bakkal, oyunculardan morallerini bozmamalarını istedi. Aytemiz Alanyaspor, ligin 17'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.