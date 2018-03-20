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Acımasızca katlettiler

Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde 18 köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenmiş bir halde bulundu

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018
Acımasızca katlettiler
Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde 18 köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenmiş bir halde bulundu. Ölmek üzere olan 2 yetişkin ve 2 yavru köpek besleme yapan hayvanseverler tarafından bulunarak Isparta Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerine teslim edildi. ISHAYKO yetkilileri ve yerel hayvan koruma görevlisi Halıkent Polis Karakoluna giderek şikayetçi oldu.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından ölen hayvanlardan biri ölüm sebebi araştırmak üzere alındı. Isparta Belediyesi veterinerleri bölgede incelemede bulundu. Veterinerler tarafından, sağ kalan 2 yavru köpek barınağa götürülerek tedavi altına alındı.
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Acımasızca katlettiler
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