Akrep’in ‘Ümit’i

ANTALYASPOR'DAKİ

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor renklerine geçtiğimiz yıl devre arası transferinde dahil edilen Harun Alpsoy, kırmızı beyazlı kulübün gelecekteki umutlarından biri oldu. İsviçre'nin Grasshoppers takımının alt yapısında yetiştikten sonra Antalyaspor'a transfer olan genç orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon biri ilk 11'de olmak üzere 2 maçta forma giymiş, 3 kez de 18 kişilik maç kadrosuna alınıp 90 dakikayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.Çalışmalarına hiç ara vermeyen 20 yaşındaki Harun, bu yıl daha çok şans bulmaya başladı. Bu sezon 26 hafta boyunca her maçın kamp kadrosuna adını yazdırmayı başaran orta saha oyuncusu, 4'ü ilk 11'de olmak üzere 12 maçta yeşil zeminde boy gösterdi. Harun, diğer 14 maçta ise oyuna giremedi. Bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamasa da oynadığı özgüvenli futbolla dikkat çeken orta saha oyuncusu Kasımpaşa maçında eksik olan golü de buldu.Daha önce İsviçre U16, U17, U18, U19 ve U20 milli takımında da forma giyen Harun Alpsoy, 23 kez doğduğu ülkenin milli takımını terletip 3 gol atmıştı. Harun, geçtiğimiz hafta içinde de Türkiye Ümit Milli Takımı'na çağrılarak milli tercihini de yapmış oldu. Türkiye Milli Takımı'nın İsveç ve Malta ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edildi. Harun bu mutlu haberin ardından Antalyaspor'un Kasımpaşa deplasmanında durum 2-2 iken oyuna girmiş ve 3-2'lik galibiyeti getiren golü atmıştıAntalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında kazandığı 3 puanla moral buldu. Düşme endişesi yaşayan takımlar arasında yer alan kırmızı beyazlılar, Kasımpaşa maçında sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı. Akrep, ligde son deplasman galibiyetini 9 ay 19 gün önce yine Kasımpaşa karşısında elde etmişti.Genç futbolcu, Ümit Milli Takım'a davet edilmenin yanı sıra Antalyaspor'un Kasımpaşa deplasmanında takımına galibiyeti kazandıran golü atmanın sevincini yaşadığını dile getirdi. Antalyaspor formasıyla ilk golünü attığını belirten Harun, "Önümüzde daha 8 maç var. Üst sıralara çıkmak istiyoruz. Oynayacağımız maçlarda da galibiyet almak istiyoruz" dedi. Taraftarın kendisine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti aktaran Harun, "Verdikleri destek benim için çok anlamlı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.ANTALYASPOR'UN deneyimli oyuncularından Yekta Kurtuluş, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sınırdaki 4 futbolcudan biri olan Yekta, önümüzdeki hafta Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Antalyaspor'da kadro dışı kalan El Kabir ve sakat Danilo'nun dışında Cihco da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.