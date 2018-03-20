Antalya rüyası kabus oldu

ÇOCUĞA

BUGÜN NELER OLDU

BİR zamanlar İstanbul için kullanılan 'taşı toprağı altın şehir' algısı artık Antalya için geçerli. Ilıman iklimi ve vasıfsız personel için turizm sektöründeki iş potansiyeli milyonları Antalya'ya çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Antalya nüfusuna 2017'de 35 bin 841 kişi daha eklendi. Kentin nüfusu 2 milyon 364 bin 396'a ulaştı.Bu durumun en olumsuz yansıması ise çocuklar. Her yıl evlerinden kaçarak yeni bir hayat kurmak amacıyla binlerce çocuk Antalya'nın yolunu tutuyor. Büyük umutlarla geldikleri kentte umduklarını bulamayan çocukların büyük bölümü ise suça itiliyor ya da emeklerinin sömürüldüğü işlerde kaçak olarak ve zor şartlar altında çalışıyor.Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü verilerine göre, 2017'de çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme biriminden hizmet alan çocukların sayısı bin 458'e ulaştı. Bu çocukların 546'sı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda oluşturulan mobil ekipler tarafından tespit edilerek kuruma getirildi.Kuruma getirilen çocukların aileleriyle ilgili inceleme başlatılıyor. Zorla çalıştırma gibi durumların tespitinde para cezası kesilmesi ve savcılığa suç duyurusunda bulunmak gibi işlemlere de başvuruluyor. Ailesi olmayan ya da ailesi tarafından bakımı sağlanamayan çocuklar ise devlet korumasına alınıyor.Olumsuz durumu olmayan çocuklar ailelerine teslim ediyor. 2017'de tespit edilen çocukların bin 81'i, bu şekilde ailelerinin yanına döndürüldü. Bu çocukların 249'u ise kurum bakımına alındı. En acı veri ise bu çocukların 38'inin Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye yönlendirilmiş olması oldu.