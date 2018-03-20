Başkan Böcek, Yaşlılar Haftasını kutladı

Yaşlılar Haftası nedeniyle Konyaaltı Belediyesi Yaşlılar Kreşi'nde düzenlenen kahvaltıya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi, Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi, Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi, Fethi Bayçi Huzurevi, Özel Antalya Huzurevi, Özel Asmalı Konak Huzurevi, Özel Çalıkuşu Huzurevi, Özel Doğan Güneş Huzurevi, Özel Yaşam Pınarı Yaşlı Bakım Merkezi Gerentoloji öğretmen ve öğrencileri katıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Eşref Edip Ekmen'de huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı.

Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak düzenledikleri kahvaltı ile huzurevi sakinleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Böcek, "Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak devletimizin öncelikli görevleri arasındadır. Yaşlılık, geçmişin muhasebesinin yapıldığı, tecrübe ve birikimlerin yeni kuşaklara aktarıldığı, anılarla yaşanılan bereketli bir dönemdir. Unutmayın ki bir gün herkes yaşlanacak. Bu düşüncelerle Yaşlılar Haftası'nda tüm büyüklerime daha nice sağlıklı güzel günler diliyorum" dedi.

Huzurevi sakinleri, konuşmaların ardından Mehmet Turunç'un seslendirdiği şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi. Başkan Böcek'te Yaşlılar Kreşi'nden Fikriye Yurttaş ile dans etti.

