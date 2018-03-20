Corendon grubu en büyük otelini açıyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK şirketi Corendon Havayolları'na ait Corendon Hotels and Resorts otel zinciri, bu yıl 8 olan otel sayısını 9'a yükseltiyor. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Amsterdam'da 80 milyon euro yatırımla mayıs ayında açılacak 676 odalı airport otelin Benelüks'ün en büyüğü olacağını söyledi. Amsterdam'da Sony'e ait binayı satın alarak yenileme ve restorasyon yapan Corendon'un bu yeni oteli, 676 oda ve daireden oluşacak. Karaer, Corendon Havayolları'na ait uçak sayısını da artıracaklarını vurguladı.