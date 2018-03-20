Domuz çiftliği isyan ettirdi

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesine bağlı Şişeler ve Yeniköy mahallelerinin sınırında bulunan domuz çiftliğinin pis sularının Naras üzerinden Manavgat ırmağına karıştığı iddia edildi. 500'ün üzerinde domuz bulunan çiftlikte sık sık kesim yapıldığını ve etlerinin Türkiye'nin değişik yerlerine gönderildiğini belirten mahalle muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, "Defalarca şikayette bulunmamıza, Tarım İlçe, Sağlık Müdürlüğü ve belediye zabıtalarınca mühürlenmesine rağmen çiftlik faaliyetlerine devam ediyor" dedi.Yaz-kış faal durumda bulunan Hayıtlıgür Deresi'nin üzerinde olduğu için domuz pisliklerinin dereye aktığını belirten Kavuklu, "Bu dereden araziler sulanıp hayvanlar su içiyor, insanlar yiyeceklerini yıkıyor. Manavgat merkezine ve birçok mahallesine içme suyu gidiyor. Bu domuz çiftliğini bölgemizde istemiyoruz. Kaldırmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.