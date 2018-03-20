Eğitime kahve molası

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Antalya'nın Kepez ilçesinde İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu'nun başlattığı 'Kahve Tadında Okuyoruz' adlı kursta nine-torun, gelin-görümce, abla-kardeş bir arada okuma yazma öğreniyor. Öğrenciler ders sırasında kahve içip evlerindeki gibi sohbet ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinesinde başlatılan 'Okuma-Yazma Seferberliği' Antalya'da farklı bir boyut kazandı. Kepez ilçesinde bulunan İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu, 'Kahve Tadında Okuyoruz' adlı kursu başlattı. Okuma-yazma öğrenmek isteyen ninetorun, gelin-görümce, abla-kardeşler sınıfta bir araya gelerek ev ortamında eğitim görüyor. Öğrenciler okulda kahve içip evlerindeki gibi sohbet edebiliyor.Okuma yazma kursuna katılan Selma Alp, kursların sürekliliğini isteyerek, "Biz cahil kaldık. Bir yere gidemiyorduk. Bu iki ay gözüm açıldı" dedi. Torunu İrem Ece Kır ile okuma yazma kursuna katılan Hatice Kopu ise, devlet büyüklerine böyle bir uygulamayı başlattıkları için teşekkür etti. İrem Ece Kır ise evde de ninesinin eğitimine yardımcı olduğunu söyledi. Ablası Ayşe Şahin ile birlikte okuma yazma öğrenmeye geldiğini söyleyen Şükran Ağırman da kendilerine bu desteği verenlere teşekkür ederek, kahve tadında eğitim görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Uygulamanın mimarı olan okul müdürü Süleyman Emin Özdemir, seferberliğe bu etkinlikle farklı bir anlam kazandırdıklarını belirtirken ilkokul öğretmeni Dilcan Ümütçü ise okuma-yazma seferberliğine katkı koymak istediklerini belirtti. Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı ise, "Birinci kademede 80 saat eğitim veriliyor. Bu da okuma- yazma öğretecek seviyededir. İkinci kademedeki kurslar 180 saat eğitim görüp ilkokul diploması alabilmektedir" dedi. Birinci ve ikinci kademede açılan 170 kursta bin 700 kişi 260 saat eğitim görüyor.