Geleceğimiz çocuklar için doğru hamleler

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KEPEZ Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Satranç Federasyonu ve Konyaaltı Gençlik Derneği (KONGED) işbirliğinde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası'na, yüzlerce öğrenci katıldı. Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Kepez ve Antalya genelinde eğitim gören yüzlerce öğrenci katıldı.Turnuva için çocuklarına destek olan aileler motivasyonlarını yükselttikleri çocuklarına şans dileyerek salon dışında heyecanla bekledi. Zamanla ve doğru hamleyi yapmak için yarışan minikler, turnuvada rakiplerine karşı da oldukça kibar davrandı.