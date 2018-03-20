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Geleceğimiz çocuklar için doğru hamleler

18 Mart Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası Antalya Kepez’de düzenlendi

Giriş Tarihi: 20.3.2018
Geleceğimiz çocuklar için doğru hamleler
KEPEZ Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Satranç Federasyonu ve Konyaaltı Gençlik Derneği (KONGED) işbirliğinde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası'na, yüzlerce öğrenci katıldı. Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Kepez ve Antalya genelinde eğitim gören yüzlerce öğrenci katıldı.

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Turnuva için çocuklarına destek olan aileler motivasyonlarını yükselttikleri çocuklarına şans dileyerek salon dışında heyecanla bekledi. Zamanla ve doğru hamleyi yapmak için yarışan minikler, turnuvada rakiplerine karşı da oldukça kibar davrandı.
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Geleceğimiz çocuklar için doğru hamleler
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