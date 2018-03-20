Isparta’da şehitlere vefa

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA Valisi Şehmus Günaydın şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Bir düğün salonundaki programa Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın'ın yanı sıra AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, askeri erkan, daire müdürleri, şehitlerin aileleriyle gaziler katıldı. Milletvekili Said Yüce, "Şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Bugün huzur içerisinde yaşıyorsak onların sayesinedir" dedi. Vali Şehmus Günaydın da, "Bugün Afrin'de Çanakkale ruhu yeniden dirilmiştir. Gururluyuz. Bizler sizin acınıza da sevincinize de ortak olmak istiyoruz. Ne zaman bir el tutma ihtiyacı hissederseniz o el biz olmak istiyoruz" diye konuştu.Isparta'da yaşayan hat sanatçısı Ziya Eyisaraç, şehitleri anlatan ay yıldızlı tablosunu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir'e hediye etti. Eğirdir huzurevinde yaşayan ve eserlerini hiçbir eğitim almadan yapan 71 yaşındaki Eyisaraç, tabloyu kahramanca mücadele eden Mehmetçikler için hazırladığını söyledi.