Özrü kabahatinden büyük

ANTALYA'DA kablo hırsızlığından yakalanan 3 şüpheliden B.E, suçlamaları kabul etmedi. B.E. ifadesinde, "Branşım hırsızlık değil" dedi. Nakil hatlarındaki hırsızlık olayı, çeşitli tarihlerde Korkuteli, Kepez ve Aksu ilçelerinde meydana geldi. Kepez polisi, hırsızlık saatine yakın zamanda B.E. adına kiralanan araçların bölgeye geldiğini belirledi. Polis, B.E, S.K. ve O.B. adlı 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, 19 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen B.E, "Otomobilleri kadın satmak için kullanıyorum. Benim branşım hırsızlık değil, kadın satmak" dedi. B.E'nin gece yarısına kadar kadın pazarladığı, ilerleyen saatlerde ise hırsızlık yaptığı tespit edildi.