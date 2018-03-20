Sağlıklı yaşlanıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki Tazelenme Üniversitesi'nde okuyan 60-92 yaşlarındaki öğrenciler, Yaşlılar Haftası dolayısıyla 'Farkındalık Yürüyüşü' yaptı.Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümünün düzenlediği Yaşlılar Haftası kapsamındaki yürüyüşe katılan yaşlı öğrenciler, eğitmenler gözetimindeki egzersiz ile yerleşke içerisinde yürüdü. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, yaşlanmanın bir süreç olduğunu belirterek, insanın bir günde yaşlanmadığını söyledi. Organizasyonu düzenleyen Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülüşan Başıbüyük de "Herkes yaşlanacak. Bundan kaçamıyoruz ama başarılı ve sağlıklı yaşlanmak gerekiyor. Hayatımızda sporun, egzersizin ve bilinçli beslenmenin olduğu güzel bir yaşlılık dönemi geçirebileceğimiz koşulları oluşturabileceğimiz bir farkındalık olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.