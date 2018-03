AK Parti omuz omuza verdi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, AK Parti İl Sekreteri Tuğrul Pirimoğlu ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Kocabaş, Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kasım Birol Yılgın da hazır bulundu.Başkan Türel, geçtiğimiz hafta mazbatasını alan AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'a "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek, başarı dileklerini iletti. Başkan Türel, teşkilatın yeni dönemde AK Parti'nin Antalya'da başarısı için ortaya koyacağı performans son derece önemli olduğunu söyledi. Türel, "Bizde kongreler her zaman olduğu gibi bayrak yarışıdır. Teslim alınan bayrağı daha yükseklere taşınması her yeni yönetim, her yeni il başkanımız için bir vazifedir. Şahsınızın, gençliği ve dinamizmiyle bu bayrağı en güzel şekilde daha yükseklere taşıyacak bir gayreti göstereceğinizden eminim" dedi.AK Parti Antalya İl Başkanı Taş da, her kongre sürecinin bir yenilenme bir tazelenme olduğunu belirtti. Taş; "Şu anda yürütme kurulumuzu oluşturduk. İlçe koordinatörlerimiz kongreden hemen 2 gün sonra çalışmaya başlayıp 19 ilçeye gittiler. Bu anlamda bundan sonraki süreçte inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Milletvekillerimizle, Bakanımızla ve teşkilatımızla birlikte Antalya'da başarılı olmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu. İl Başkanı Taş, "Biz aldığımız bayrağı, hizmet yarışını daha da yukarılara taşımaya çalışıyoruz. Antalya'ya hizmet için gece gündüz, ibadet anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle ben önceki dönem görev yapmış tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve İl Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.